По прогнозам аналитиков, к 2019 году потери от киберпреступлений в мировой экономике могут достичь 2 трлн долларов. Только в России ежедневно 16 предприятий подвергаются кибер атакам, пояснил Владимир Новиков.

По его словам, в любой сфере деятельности цифровизация – это необходимое условие для ведения конкурентоспособного бизнеса, говорится в сообщении «Сбербанк страхование»

«Информационные системы для предприятий и организаций сегодня являются таким же ценным активом, как и другие, - отметил эксперт. - Одновременно - это та дверь, через которую киберпреступник может проникнуть и нанести серьезный ущерб».

Ни законодательство, ни правоохранительные органы во всем мире не могут угнаться за скоростью разрабатываемых кибермошенниками технологий, подчеркнул Владимир Новиков.

«Бизнес пытается защитить себя от кибератак самостоятельно, тратя около 122,5 млрд долларов в год на защиту информационных систем. При этом страховая защита пока используется недостаточно широко, хотя может в совокупности с техническими и административными методами кибербезопасности является гораздо более эффективной», - отметил эксперт.