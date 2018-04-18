Минпромторг РФ планирует поддерживать предприятия, которые попали под санкции, в том числе и через централизованные госзакупки, заявил журналистам глава министерства Денис Мантуров.



«Будем поддерживать. Закупки, централизованно по разным направлениям: и по энергетике, по автомобильным», — передает слова Мантурова РИА Новости.

В начале апреля США ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, «Группа ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал»; Виктор Вексельберг и его группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.