В марте прирост ВВП России составил 0,7 % в годовом выражении, следует из обзора Минэкономразвития «Картина деловой активности. Апрель 2018 года».



Ведомство также ухудшило оценку роста ВВП в феврале с 1,5% до 1,3%, в январе — с 1,7% до 1,4%.

«По оценке Минэкономразвития России, в марте прирост ВВП составил 0,7% год к году (по уточненной оценке, в январе — 1,4% год к году, в феврале — 1,3% год к году, в целом за первый квартал 2018 года — 1,1 % год к году). Замедление темпа роста ВВП в марте по сравнению с январем—февралем в первую очередь связано со спадом в динамике строительства, который в марте составил минус 9,7% год к году (вклад в прирост ВВП оценивается на уровне минус 0,3 процентного пункта) после околонулевой динамики в январе—феврале. Кроме того, по оценке, также значимый отрицательный вклад в марте внесла оптовая и розничная торговля (минус 0,2 процентного пункта). Вклад промышленных видов деятельности остался на уровне 0,4 процентного пункта. Совокупный вклад других базовых видов деятельности оценивается на уровне 0,4 процентного пункта. Существенный положительный вклад, как и месяцем ранее, продолжает вносить сектор услуг», — говорится в сообщении.