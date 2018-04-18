Ответные меры РФ на санкции ряда стран, которые ввели их в отношении России, будут точечными и очень чувствительными. Об этом заявила журналистам в среду спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС .

«Ответ России на санкции будет точечным, будет болезненным и чувствительным обязательно для тех стран , которые ввели их против России», — сказала Матвиенко.

Она подчеркнула, что «санкции — это обоюдоострое оружие». «Те, кто их вводит, должны понимать, что санкции против стран, особенно таких, как Россия, будут чреваты серьезными последствиями для тех, кто их вводит», — отметила спикер Совфеда.

Сенатор добавила, что Россия не первый год находится под санкциями, но ни одна страна, которая ввела их против РФ, не получила никаких плюсов.

Закон о контрсанкциях РФ на действия США и ряда других стран должен быть принят в весеннюю сессию, добавила спикер Совета Федерации.

«Что касается сроков (принятия законопроекта), это сейчас не главное, рано называть пока сроки. Самое важное — содержание закона, очень аккуратный подход должен быть. Но то, что мы должны принять его в весеннюю сессию, — это точно. Главное сейчас — качество и никакой спешки», — подчеркнула Матвиенко.