Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи с 18 апреля перестал пользоваться мессенджером Telegram. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Daily Mail.

«Для защиты национальных интересов и борьбы с монополией сети Telegram страница для сохранения и публикации работ Хаменеи прекратит свою деятельность с этого дня», — говорится в последнем сообщении Telegram-канала Хаменеи.



Уточнялось, что его отказ от Telegram был первым шагом на пути к блокировке мессенджера на всей территории Ирана. В качестве альтернативы пользователям предложили читать посты лидера страны в иранских мессенджерах Soroush и Gap.

Ранее член Исламского консультативного совета Ирана Аболфазл Абутораби заявил, что «все иностранные службы обмена сообщениями» могут быть запрещены 21 апреля, и в первую очередь Telegram. 15 апреля Министерство образования Ирана запретило использовать зарубежные соцсети в школах.