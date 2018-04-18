В Татарстане в первом квартале 2018 года с помощью карты «Мир» совершено 4,5 млн операций. Это в 6 раз больше, чем в прошлом году, когда по национальным картам было совершено 0,7 млн трансакций.

Тенденцию снижения суммы среднего чека в пресс-службе АО «НСПК» объяснили тем, что для татарстанцев карты «Мир» становятся привычным платежным инструментом, сообщает TatCenter .

Чаще всего держатели «Мира» из Татарстана использовали карты для покупок в продовольственных магазинах. На их долю приходится 59,5% от общего числа всех межбанковских транзакций, средний чек в этой категории составил 396 рублей. Большое число операций было совершено в кафе и ресторанах — 10,6% и 298 рублей соответственно, аптеках — 6,4%, 447 рублей. Самые большие средние чеки среди 10 наиболее популярных категорий зафиксированы в магазинах одежды — 1723 рубля, в магазинах товаров для хобби — 970 рублей.