Компетентные органы Германии по требованию Генеральной прокуратуры РФ экстрадировали в Россию гражданина РФ Юнуса Валиева, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ, то есть в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной группы. Об этом сообщили накануне в Генпрокуратуре.

Как полагает следствие, Валиев, занимая должность главного специалиста отдела безопасности филиала Газпромбанка в Махачкале, оформлял автокредиты по подложным документам на подставных лиц. Несуществующие машины якобы приобретались по программе автокредитования «Стандарт» через ООО «ТрейдМотор», ООО «Прогресс Строй», ООО «Империя». В действительности деньги поступали членам организованной группы, в состав которой входил Валиев. Общая сумма похищенных средств составила 236,326 млн рублей.

В апреле 2016 года Кировский районный суд Махачкалы избрал скрывшемуся от следствия Валиеву меру пресечения в виде заключения под стражу, после чего он был объявлен в розыск.

В ноябре 2016 года обвиняемый был задержан на территории Германии, в связи с чем Генпрокуратура РФ направила в компетентные органы данного государства запрос о выдаче.



«Благодаря четким и слаженным действиям Генеральной прокуратуры Российской Федерации, организованному тесному взаимодействию с компетентными органами Германии удалось добиться решения о выдаче Валиева. Процедура передачи обвиняемого состоялась в аэропорту Гамбурга. В настоящее время в сопровождении спецконвоя Юнус Валиев доставлен в Россию», — рассказали правоохранители.

