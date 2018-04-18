Услуга рефинансирования кредита в 2017 году была наиболее популярна у жителей Москвы и Московской области — офисных работников с заработной платой до 50 тыс. рублей. Среди россиян, пользующихся данной услугой, женщин на 10% больше, чем мужчин. К такому выводу пришли аналитики компании «Рефинансируй.рф».

По итогам прошлого года наибольшее количество пользователей услуги рефинансирования зафиксировано в Москве и Москвой области. Доля этого региона составила 16%. На втором месте находится Ленинградская область с показателем 7%.

Рефинансирование кредитов и микрозаймов пользуется особой популярностью у офисных работников (21%) и представителей рабочих профессий (13%). На третьем месте разместились работники сферы торговли (7%).

По данным аналитиков, количество женщин, пользующихся рефинансированием кредита, оказалось на 10% больше, чем мужчин. При этом возраст клиентов, у которых услуга наиболее востребована, варьируется от 30 до 39 лет. Большинство пользователей не имеют просрочки по займам и предпочитают оформлять услугу дистанционно.

Также у большей части клиентов зафиксировано наличие других кредитных обязательств. У 36% клиентов это сумма менее 50 тыс. рублей, у 21% — от 100 до 500 тыс. рублей. При этом превалирующее число клиентов (44%) оформляет договор на срок от 12 до 23 месяцев на сумму от 50 до 100 тыс. рублей.

«Чаще всего за рефинансированием кредитов и микрозаймов клиенты обращаются либо для погашения кредитов из-за невозможности самостоятельно выполнить обязанности перед кредиторами, либо для удобства и выгоды — чтобы объединить имеющиеся кредиты в один и выплачивать все задолженности одному кредитору», — комментирует директор департамента клиентского сервиса группы компаний «Русмикрофинанс» Елена Апасьева.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

