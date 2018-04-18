Локо-Банк опубликовал годовую консолидированную финансовую отчетность в соответствии с МСФО. Так, в 2017 году получена прибыль до налогообложения в размере 2,8 млрд рублей и чистая прибыль в размере 2,3 млрд, указано в релизе банка.

Чистый процентный доход вырос на 8% до 5 млрд рублей, чистый комиссионный доход — на 42,7% до 2,1 млрд. Чистый доход от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости, в том числе с финансовыми активами, имеющимися в наличии для продажи, составил 0,7 млрд рублей против 0,6 млрд годом ранее.

Чистая процентная маржа за 2017 год — 6,8% (плюс 1,4 процентного пункта в годовом выражении на фоне снижения стоимости привлечения).

Чистые расходы по созданию резервов выросли на 5% до 1,1 млрд рублей.

Операционные расходы за 2017 год равнялись 5,1 млрд рублей (плюс 16%).

Совокупный доход за 2017 год достиг 2,6 млрд рублей, что на 19% больше показателя 2016 года.



Активы банка за год увеличились на 7,5% до 85,6 млрд рублей в основном за счет увеличения объема кредитного портфеля.

Совокупный кредитный портфель за вычетом резерва под обесценение вырос на 9,6% до 47,8 млрд рублей. В частности, розничный кредитный портфель за вычетом резервов под обесценение по итогам 2017 года составил 32,9 млрд рублей (плюс 56,7%). «Рост кредитного портфеля является следствием увеличения входящего потока заявок кредитов по результатам запуска масштабной рекламной кампании при неизменном уровне одобрения заявок и риск-аппетита. Совокупный рекламный бюджет за последние два года составил 0,9 млрд рублей», — говорится в релизе банка.

Доля неработающих кредитов с просрочкой от 90 дней не претерпела существенных изменений и составила 7,6%.

Объем средств на счетах клиентов увеличился на 12,3% до 60,6 млрд рублей.

Собственные средства банка в 2017-м увеличились на 18,72% до 16,1 млрд рублей. Рост капитала был обусловлен повышением нераспределенной прибыли более чем на 28,3% по сравнению с 2016 годом.

Рентабельность капитала (ROE) за 2017 год составила 15,6% (плюс 1,2 п. п. по сравнению с 2016 годом), рентабельность активов (ROA) — 3% (плюс 0,8 п. п.).



Коэффициент достаточности капитала по стандартам «Базеля» составил 19,8%, повысившись на 0,7 п. п. по сравнению концом 2016 года.