Ожидаем подъема российских фондовых индексов на открытии торгов благодаря малому росту фьючерсов на мировые фондовые индексы от 0,3 до 1%, а также завершение вечерней сессии на отечественном рынке слабым ростом фьючерсов на индексы и акции. Это в целом отражает позитивную позицию инвесторов вследствие снижения угрозы введения новых антироссийских санкций в коротком периоде. При этом, мы ожидаем укрепления рубля к доллару из-за возобновления Минфином аукционов ОФЗ, по которым доходность будет несколько выше, до санкций.