Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард, еще в недавнем прошлом говорившая о потенциальных рисках биткоина и других криптовалют, заявила о наличии у них и положительных сторон. Она оптимистично высказалась относительно цифровых денег и технологии блокчейн в блоге на официальном сайте МВФ.

«Блокчейн может помочь финансовым рынкам функционировать более эффективно. Самоисполняющиеся и самоутверждающиеся «умные контракты» могут устранить необходимость в некоторых посредниках», — пояснила Кристин Лагард.

По словам Лагард, технология распределенных реестров может помочь финансовым рынкам функционировать более эффективно, а в развивающихся странах обеспечит соблюдение прав собственности, повысит доверие к рынку и поспособствует инвестициям, сообщает «Коммерсант» .

Глава МВФ также считает, что криптовалюты приведут к «диверсификации финансового ландшафта», что позволит улучшить баланс между «централизованными и децентрализованными поставщиками услуг и финансовой экосистемой, которая будет более эффективной и потенциально более устойчивой в противодействии угрозам».

«Важным первым шагом будет достижение консенсуса о роли криптовалютных активов. Поскольку они не знают границ, международное сотрудничество будет иметь важное значение»,— отметила глава МВФ и добавила, что «разумный взгляд на активы в криптовалюте не должен приводить ни к крипто-осуждению, ни к крипто-эйфории».