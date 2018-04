Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман разослал запросы крупнейшим биржам цифровых валют.

Как указывается в документе, с ростом криптовалютного рынка потребители в Нью-Йорке и по всей стране имеют право на прозрачность и подотчетность. Однако слишком часто потребители не обладают базовой информацией, которая необходима для оценки добросовестности, целостности и безопасности этих торговых платформ, сообщает ForkLog .

«Наша инициатива по обеспечению целостности рынков виртуальных валют призвана изменить такое положение вещей. Она будет способствовать развитию более справедливого и прозрачного рынка, которого заслуживают инвесторы и потребители», - отмечает Шнайдерман.

Не позднее 1 мая этого года вышеперечисленные торговые площадки должны будут ответить на вопросы, касающиеся собственности и управления, основных операций и комиссий, правил и процедур торговли, сбоев в работе площадок и приостановок торговли, системы внутреннего контроля, противодействия отмыванию денег и т. д.

Также платформы должны будут описать свои подходы к противодействию манипулированию рынком, раскрыть политику в отношении к торговым роботам, а также информацию о мерах защиты от краж, мошенничества и других рисков.

В список рассылки попали следующие торговые площадки: Coinbase, Inc. (GDAX); Gemini, bitFlyer USA, Inc., iFinex Inc. (Bitfinex), Bitstamp USA Inc., Payward, Inc. (Kraken), Bittrex, Inc., Circle Internet Financial Limited (Poloniex LLC), Binance Limited, Elite Way Developments LLP (Tidex.com), Gate Technology Incorporated (Gate.io), itBit Trust Company и Huobi Global Limited (Huobi.Pro).