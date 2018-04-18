Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин опубликовала доклад, в котором предупредила о 14 инвестиционных проектах, которые могут принести клиентам серьезные убытки, сообщает РБК со ссылкой на CoinDesk. Представители финансового регулятора в очередной раз предупредили, что все подобные компании должны быть зарегистрированы и работать согласно действующему законодательству.

В заявлении SEC отметила, что подобные проекты продвигают ценные бумаги под видом токенов и рекламируют «нереалистичные доходы в размере от 10 до 200% в месяц». В организации добавили, что любое лицо, которое занимается продвижением подобных мошеннических схем, может быть подвергнуто судебному преследованию, что способно привести к штрафу до 277 тыс. долларов или лишению свободы сроком до 21 года.

Представители финансового регулятора не назвали перечисленные проекты мошенническими. Однако в заявлении сообщаются критерии, по которым стартапы можно причислить к таковым.

Ранее власти страны потребовали ускорить принятие более жестких мер по контролю отрасли и ужесточения наказаний за преступления, связанные с цифровыми деньгами. В марте 2018 года в стране были арестованы Арнель Ордонио и его жена Леонади Ордонио, которые похитили около 50 млн долларов у более чем 50 иностранных граждан, проживающих на территории Филиппин.