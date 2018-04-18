Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина в 2017 году увеличила свой доход на четверть до 33,79 млн рублей. Данная информация опубликована в сведениях о доходах ее супруга Ярослава Кузьминова, который является депутатом Мосгордумы.



В собственности у главы ЦБ находится доля в размере одной трети в квартире площадью 70,6 кв. м и отдельная квартира площадью 112,2 кв. м, а также легковой автомобиль Jaguar S-Type.

Отметим, что доход ее супруга, ректора Высшей школы экономики, за 2017 год составил 29,9 млн рублей. Ему принадлежит доля в общей с супругой квартире. Кроме того, у него в собственности находятся земельный участок площадью 1,47 тыс. кв. м и дача площадью 326,1 кв. м.

Таким образом, в 2017 году Набиуллина обогнала своего мужа по уровню годового дохода. В 2016 году Набиуллина задекларировала 26,9 млн рублей, а Кузьминов — 29,6 млн.