Павел Дуров, основатель мессенджера Telegram, обратился к пользователям со своей страницы в Instagram и пообещал защищать частную жизнь и свободу слова россиян.

«За последние два дня в России заблокировано более 15 миллионов IP-адресов в попытке запретить Telegram на территории страны. Несмотря на это, Telegram остался доступен для большинства жителей России. Мы будем продолжать защищать частную жизнь и свободу слова наших соотечественников. #digitalresistance», - говорится в его сообщении.