Минпромторг РФ с 11 апреля 2018 года увеличил скидку, предоставляемую в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», для жителей Дальневосточного федерального округа «в целях повышения доступности новых, экологичных и безопасных автомобилей, оснащенных системой «ГЛОНАСС».

«Данная мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем Востоке импортных бывших в употреблении автомобилей. Для жителей Дальневосточного федерального округа увеличивается скидка с нынешних 10% до 25% от стоимости приобретаемого автомобиля», — рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, чьи слова приводятся в релизе ведомства.

Скидка на первоначальный взнос в рамках социальных программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» предоставляется банком заемщику, приобретающему в кредит легковой автомобиль стоимостью до 1,45 млн рублей, при соблюдении следующих условий: