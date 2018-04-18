Количество новых банкнот номиналом 200 и 2 тыс. рублей постепенно увеличивается. На 1 апреля текущего года доля таких купюр в общем числе банкнот в обращении составила 1,7%, свидетельствуют данные Банка России.

По сравнению с началом года количество 200-рублевых банкнот в обращении выросло в четыре раза, а двухтысячных — в пять раз. «Это говорит о том, что новые банкноты пользуются спросом у потребителей наличных денег», — отмечают в пресс-службе ЦБ.

Традиционно больше всего в обращении 1000-рублевых банкнот (30%), за ними следуют пятитысячные (24%), замыкают тройку лидеров сторублевки (20%).

Почти 40% монет в обращении приходится на десятикопеечные. Доля монет номиналом 1 рубль составляет 12%, а 10 рублей — 9%.



Всего на отчетную дату в наличном денежном обращении находилось 9,2 трлн рублей, из которых основную сумму (99%) составляют банкноты.