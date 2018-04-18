За первые три месяца 2018 года в банковской системе РФ было обнаружено 8 418 поддельных денежных знаков Банка России, что почти на треть меньше, чем за аналогичный период 2017 года (12 447). Таким образом, тенденция к сокращению числа поддельных банкнот сохраняется на протяжении нескольких кварталов, отмечается в сообщении пресс-службы регулятора.

Среди выявленных за I квартал 2018 года подделок больше всего пятитысячных банкнот (5 743), далее идут поддельные банкноты номиналом 1 тыс. рублей (2 428). Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 10 рублей (одна). Кроме того, были выявлены пять поддельных монет номиналом 10 рублей, 21 поддельная монета номиналом 5 рублей и одна поддельная монета номиналом 2 рубля.



Поддельных банкнот иностранных государств за I квартал 2018 года было выявлено 869 штук. Из них в январе обнаружено 586 подделок, а в феврале и марте — 178 и 105 соответственно. Подавляющее большинство поддельных банкнот (815) составили доллары США. Также были обнаружены поддельные евро (50 банкнот) и китайские юани (четыре купюры).