Снижение чистого спроса россиян на наличную иностранную валюту продолжилось в феврале 2018 года. Это стало результатом снижения интереса населения к покупке американской валюты при несущественном росте предложения, свидетельствуют данные опубликованного Центробанком в среду, 18 апреля, «Обзора основных показателей, характеризующих состояние внутреннего рынка наличной иностранной валюты в феврале 2018 года» .

Совокупный спрос населения на наличную иностранную валюту (сумма купленной в уполномоченных банках, полученной по конверсии и снятой с валютных счетов наличной иностранной валюты) уменьшился в феврале по сравнению с январем на 7% и составил 4,6 млрд долларов США в долларовом эквиваленте. Спрос был меньше, чем в феврале 2016 и 2017 годов, на 8% и 3% соответственно. Спрос населения на доллары снизился по сравнению с январем 2018 года на 15%, на европейскую валюту — вырос на 16%, составив 3,1 млрд и 1,4 млрд долларов соответственно.

В феврале текущего года объем покупки населением наличной иностранной валюты в банках уменьшился по сравнению с январем на 10% до 2,5 млрд долларов. Долларов США было куплено на 21% меньше, чем месяцем ранее, европейской валюты — на 25% больше. Количество операций по покупке физическими лицами наличной иностранной валюты выросло на 8%.

С валютных счетов, открытых в уполномоченных банках, в феврале физлицами было снято 2,1 млрд долларов — на 2% меньше, чем месяцем ранее.

Совокупное предложение населением наличной иностранной валюты (сумма проданной в уполномоченных банках, направленной на конверсию и зачисленной на валютные счета наличной иностранной валюты) выросло в месячном выражении на 2% до 3,1 млрд долларов. Совокупное предложение было меньше, чем в феврале 2016 и 2017 годов, на 35% и 6% соответственно. Совокупное предложение населением долларов практически не изменилось по сравнению с январем-2018, а предложение евро увеличилось на 6%, показатели равнялись 2,1 млрд и 0,9 млрд долларов соответственно.

В феврале россияне продали банкам 1,2 млрд долларов наличной иностранной валюты (плюс 13% к январю). Продажи долларов выросли на 15%, европейской валюты — на 11%. Количество сделок по продаже населением наличной иностранной валюты по сравнению с январем увеличилось на 3%.

На валютные счета в уполномоченных банках физлица в феврале зачислили 1,8 млрд долларов наличной иностранной валюты (минус 5% к предыдущему месяцу).

Чистый спрос населения на наличную иностранную валюту сократился в феврале 2018 года по сравнению с предыдущим месяцем на 20% и составил 1,5 млрд долларов. Чистый спрос на доллары снизился на 34%, на евро — вырос на 40%.

Как и в предыдущие месяцы, объем валютных переводов физлиц из России без открытия счета превышал соответствующие поступления в страну. В феврале относительно января сальдо таких переводов уменьшилось на 16% до 0,2 млрд долларов.



В феврале 2018 года уполномоченные банки ввезли в страну наличную иностранную валюту в объеме 3,5 млрд долларов, что на 3% больше, чем месяцем ранее. Ввоз долларов сократился на 19%, а ввоз евро вырос в 2,2 раза. Объем наличной иностранной валюты, вывезенной из страны уполномоченными банками, в феврале увеличился на 9% и составил 0,5 млрд долларов.