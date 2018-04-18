Банк ЗЕНИТ увеличил ставки по розничным вкладам в долларах США, общее повышение в среднем составило 0,5 процентного пункта.



Процентная ставка по вкладу «Высокий доход» достигает 1,9% годовых при размещении в депозит более 10 000 долларов США сроком на 550–731 день. При сумме вклада менее 10 000 долларов США доходность при таком же сроке размещения составит 1,8% годовых.



Депозит «Пополняемый доход» открывается на срок от 91 до 370 дней и позволяет получать доход до 1,5% годовых при сумме вклада от 10 000 долларов США (при меньшей сумме вклада максимальная ставка установлена на уровне 1,4% годовых). Пополнять вклад можно в течение всего срока (за исключением последних 30 дней).



Ставки по депозиту «Управляемый доход» в долларах США достигают 1,2% годовых при размещении более 10 000 долларов США на 550–731 день. При сумме вклада менее 10 000 долларов США доходность при таком же сроке составит 1,1% годовых.



Максимальную доходность до 2,5% годовых Банк ЗЕНИТ предлагает по вкладу «Высокий доход Премиум» для привилегированных клиентов. Депозит можно открыть на срок от 31 до 731 дня включительно, минимальная сумма – 200 000 долларов США.



Вклад «Пополняемый доход Премиум» открывается на срок от 91 до 370 дней. Размер процентной ставки зависит от фактического срока нахождения денежных средств во вкладе, максимальная ставка в долларах США достигает 1,9% годовых. Минимальная сумма – 100 000 долларов США.



Максимальная доходность депозита «Управляемый доход Премиум» в долларах США – 1,5% годовых (при сроке от 550 до 731 дня). Открыть вклад можно на сумму от 30 000 долларов США.



«Мы стремимся предлагать клиентам наиболее интересные условия как по постоянным вкладам, так и в рамках сезонных предложений. Широкая линейка депозитов Банка ЗЕНИТ максимально охватывает все возможные потребности клиентов, учитывая текущую ситуацию и динамику развития банковских вкладов. Пожалуй, на данный момент наше предложение по вкладам в долларах США одно из лучших на рынке», — комментирует Дмитрий Юрин, заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ.