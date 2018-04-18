Банк «Российский Капитал» в рамках трансформации бизнеса приступил к оптимизации филиальной сети: закрываются неэффективные офисы и открываются отделения нового формата. Кроме того, финучреждение переходит на взаимодействие с клиентами в режиме онлайн. Об этом порталу Банки.ру сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Процесс оптимизации планируется завершить в мае 2018 года. На базе «Российского Капитала» будет создан ипотечно -строительный банк, поэтому финорганизация сосредоточится на работе в регионах, где активно развивается жилищная сфера.

«Из части регионов банк уйдет совсем, в части регионов сократит присутствие офисов, в ряде регионов, наоборот, банк откроет новые современные офисы. К примеру, в Нижнем Новгороде банк, безусловно, остается, но вместо десяти текущих точек в регионе мы откроем четыре новых отделения в лучших локациях. Уже открылся офис в Казани, до конца года планируется открыть в Москве первый центр жилья», — прокомментировал член правления «Российского Капитала» Алексей Попович.

Закрытие офисов не отразится на действующих клиентах. «Банк переходит в онлайн-среду, предоставляя клиентам дистанционные каналы взаимодействия с банком, альтернативное онлайн-обслуживание», — отметил представитель банка.

Клиенты смогут продолжить пользоваться услугами финучреждения через мобильный и интернет-банк. Весь спектр услуг, который был доступен в отделениях, банк перенесет в диджитал. Кроме того, при закрытии офисов клиенты в конкретном городе или регионе будут иметь возможность бесплатно переводить денежные средства. Что касается получения ипотеки , то клиенты банка смогут ее взять через сеть партнеров «Дом.рф» , работа с которой также переносится на базу банка. Клиентам, которые уже имеют кредиты в «Российском Капитале», также предоставляется возможность бесплатного внесения платежей через сеть партнеров банка: «Связной», «Евросеть» и т. д.

Сейчас банк занимается тем, чтобы максимально вывести все функции в дистанционные каналы. «РосКап» разработает мобильный банк со всеми функциями для физических и юридических лиц. Кроме того, банк работает над дистанционным оформлением и доставкой карт. Данный сервис планируется запустить в начале следующего года.

После полного перехода обслуживания в онлайн клиенту будет достаточно оставить заявку с копиями документов через контакт-центр, сайт, интернет-банк или мобильное приложение, и после рассмотрения заявки к нему приедет финансовый консультант со всеми документами. Далее клиент будет пользоваться продуктами и услугами банка дистанционно. Сейчас подобная услуга уже реализована с зарплатными клиентами: сотрудник банка выезжает дважды — для оформления заявки и подписания документов. Но уже в этом месяце банк планирует ограничиться одним выездом, чтобы зарплатные клиенты дистанционно могли оставлять заявку.

По мнению представителей «Российского Капитала», заемщики не будут испытывать сложностей со снятием наличных с карт в случае закрытия в регионе офисов — банк предоставит им возможность снимать средства без комиссии в банкоматах любых других банков. Сотрудникам закрывающихся офисов кредитная организация предложит переход на работу в другие офисы (в том числе и в других городах). Также оптимизируется сеть офисов Социнвестбанка , он станет башкирским филиалом «Российского Капитала».

По мнению аналитика информационно-аналитического отдела Банки.ру Вадима Тихонова, «РосКап» может стать хорошим примером удобного и функционального узкоспециализированного госбанка, но только при условии, что банк удачно инвестирует полученные средства не только в улучшение качества кредитного портфеля, а реализует свои онлайн-амбиции в масштабе, о котором говорит его руководство. Работа с партнерами, проводящими платежи («Связной», «Евросеть» и др.), нивелируют проблему отсутствия офисов в большинстве населенных пунктов. Остальное решат онлайн-сервисы.

«Это, в принципе, мировая тенденция — перевод банковских операций в Интернет . В России офисная сеть банков сократилась за последние два года на 11,7%, или на 4,49 тысячи филиалов и офисов. Конечно, число кредитных организаций уменьшилось на 23,5% за те же два года, но это все равно мировая тенденция — перевод банковских операций в Интернет», — отмечает эксперт Банки.ру.

Банк России в «Обзоре состояния финансовой доступности в РФ» отмечает стабильность тенденции к увеличению доли населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам для осуществления перевода денежных средств (интернет-банкинг и/или мобильный банкинг). По итогам 2016 года, доля населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам, выросла на 7,8 процентного пункта до 31,5%, доля населения, имеющего такой доступ, — на 1,3 п. п. до 40,8%. При этом за год произошло увеличение доли населения, использующего дистанционный доступ к банковским счетам, во всех возрастных группах, кроме группы населения в возрасте от 71 года и старше, что свидетельствует в пользу перехода к использованию цифровых каналов получения финансовых услуг.

Напомним, совет директоров «РосКапа» 9 апреля решил обратиться к единственному акционеру — «Дом.рф» — с предложением о докапитализации банка в форме безвозмездного вклада в имущество в денежной форме в размере 22,9 млрд рублей.

«Многострадальный Социнвестбанк уже много лет «ходил по рукам» и наконец пристроен под единое начало. Процесс оптимизации планируется завершить в мае 2018 года, после чего новый игрок в ипотечном бизнесе будет широко представлен в онлайн-среде и останется на «земле», где будут офисы — хабы по предоставлению услуг на определенной территории», — говорит эксперт «Международного финансового центра» Николай Ширяев.

По его мнению, все эти приготовления должны дать «Российскому Капиталу» возможность занять свое место на рынке и при таких же ставках по ипотеке закрыть убытки уже в этом году. Перевод банка в Интернет оптимизирует расходы (это зависит от команды специалистов из IT-области) и позволит стать ближе ко всем регионам, а приток клиентов по его специализации и активов от акционера или следующих «банков-счастливчиков», лишенных лицензии ЦБ, позволит создать оборот, достаточный для запуска конкурента двум основным участникам ипотечного бизнеса, заключил он.

Наталья СТРЕЛЬЦОВА, Banki.ru

