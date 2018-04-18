Агентство по страхованию вкладов за первую неделю расчетов с вкладчиками АктивКапитал Банка выплатило 83% всего объема полагающихся им компенсаций. Такие данные приводятся в сегодняшнем сообщении АСВ.

Как уточняется, 21,7 тыс. вкладчиков получили 19 млрд рублей страхового возмещения.

Напомним, Центробанк отозвал лицензию у самарского АктивКапитал Банка 29 марта текущего года. В частности, пояснялось, что в действиях руководителей и собственников банка прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов с ущербом для интересов кредиторов. Так, в марте текущего года АктивКапитал Банк провел «ряд операций, направленных на вывод значительной части активов, что привело к резкому ухудшению финансового состояния кредитной организации, возникновению острого дефицита ликвидности и неспособности своевременно исполнять обязательства перед клиентами».



Выплата страховки вкладчикам АктивКапитал Банка осуществляется начиная с 11 апреля в 11 субъектах РФ через Сбербанк и ВТБ . Как сообщало ранее АСВ, за компенсациями на сумму около 22,9 млрд рублей могут обратиться порядка 30,7 тыс. человек, в том числе около 260 вкладчиков со счетами ( вкладами ) для предпринимательской деятельности (их требования могут составить около 23,5 млн рублей).