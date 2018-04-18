Агентство по страхованию вкладов 18 апреля направило в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении восьми человек из числа лиц, контролировавших Судостроительный Банк (СБ Банк), к субсидиарной ответственности по обязательствам банка в общем размере более 27,326 млрд рублей. Об этом сообщили в АСВ, пояснив, что размер ответственности рассчитан исходя из разницы между суммой неудовлетворенных требований кредиторов и сформированной конкурсной массой банка.

Лицензия у СБ Банка была отозвана 16 февраля 2015-го, а в апреле того же года банк был признан банкротом. Функции конкурсного управляющего были возложены на АСВ.

Как следует из сообщения агентства, ответчиками по иску выступают бывший президент банка и член его совета директоров Андрей Егоров, и. о. председателя правления банка на момент отзыва его лицензии Василий Мельников, бывшие члены правления Алексей Парфенов, Дмитрий Кунда, Елена Зубова, Ярослав Стешко, бывший председатель совета директоров Леонид Тюхтяев, а также Андрей Вовченко, который вместе с Тюхтяевым, Стешко и еще рядом лиц входил в число ключевых бенефициаров банка.

«В результате проверки обстоятельств банкротства банка установлено, что ухудшение его финансового положения произошло в результате совершенных контролировавшими банк лицами действий по выдаче кредитов техническим (не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами, позволявшими им обслуживать задолженность по кредитам) юридическим лицам и замещению ликвидных активов на неликвидные (фактически отсутствующие в распоряжении банка векселя и права требования к техническому юридическому лицу). Кроме того, руководителями банка не были предприняты предусмотренные федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» и федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» меры по предупреждению банкротства банка», — поясняют в АСВ и уточняют, что указанные обстоятельства в соответствии со статьей 14 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций», а также статьей 189.23 федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)» являются основанием для привлечения контролировавших банк лиц к субсидиарной ответственности.

«Агентство будет и в дальнейшем предпринимать все необходимые меры, направленные на пополнение конкурсной массы банка», — говорится в релизе.

Напомним, в январе 2016 год Василий Мельников был оштрафован на 300 тыс. рублей за фальсификацию отчетов. Как было установлено следствием и судом, Мельников, являясь исполняющим обязанности председателя правления СБ Банка в период с января 2014 года по январь 2015-го, обладал информацией об отсутствии на корреспондентском счете банка достаточных денежных средств для удовлетворения всех требований кредиторов, но, желая скрыть этот факт, внес заведомо недостоверные сведения в отчетность, представляемую в ЦБ.



Ранее АСВ насчитало в СБ Банке сомнительных операций по дроблению депозитов перед отзывом у него лицензии на 1,2 млрд рублей.

В феврале 2015-го, незадолго до отзыва лицензии у Судостроительного Банка, сообщалось об установлении председателем его совета директоров Леонидом Тюхтяевым рекорда в воздухоплавании : вместе с американским пилотом он пролетел на воздушном шаре над Тихим океаном 8 465 км. До этого стало известно о неисполнении банком обязательств по РЕПО на Московской бирже, прекращении выдачи средств со счетов и отключении банка от системы БЭСП.

