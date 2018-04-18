Банк России с 18 апреля установил официальный курс доллара США к рублю на отметке 61,1454 рубля, что ниже предыдущего дня на 113,40 копейки. Официальный курс евро к рублю был зафиксирован на уровне 75,8448 рубля. По сравнению с предыдущим значением курс понизился на 99,55 копейки.

После снижения волатильности по рублевым парам, Минфин РФ решил возобновить аукционы. Сегодня ведомство проведет аукцион, на котором разместит ОФЗ на сумму 20 млрд рублей. Учитывая перечисленные факторы, скорее всего, курс рубля на Московской бирже откроется незначительным ростом, сообщает Владислав Антонов, аналитик Альпари.

«Рубль положительно отреагировал на новость об отсрочке новых антироссийских санкций. А вот экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил, что США готовят новые санкции и никакого замешательства по этому поводу нет. Как видим, никаких улучшений для рубля нет и не предвидится. Он останется под давлением, а трейдеры будут выкупать иностранные валюты на падениях. По курсу доллара жду восстановления до 64 рубля, по курсу евро – до 78,50 рубля», - комментирует эксперт.

По словам Богдана Зварича, старшего аналитика ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи ожидается нейтральная динамка рубля по отношению к основным мировым валютам в начале торгов. Несмотря на рост цен на нефть, инвесторы продолжат учитывать последние события и высокую волатильность рынка. При этом в дальнейшем российская валюта может возобновить восстановление.

«Продолжение позитивной динамики в ценах на нефть и поддержка со стороны приближения налогового периода будут способствовать спросу на рублевую ликвидность. В результате доллар уже к середине дня может отступить в район 61,4 рубля, после чего внимание инвесторов будет сосредоточено на динамике цен на нефть. Так, в случае если данные Минэнерго США по запасам приведут к обновлению локальных максимумов на рынке энергоносителей, давление на американскую валюту усилится, и она сделает еще один шаг к ближайшей поддержке, которой выступает уровень 61 рубль», - прогнозирует аналитик.

«Рубль стремится нащупать точку опоры, но в сложившихся условиях сделать это непросто. В ближайшей перспективе валюте остается надеяться на другие факторы, такие как дорогая нефть, налоговый период», - поясняет Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс.