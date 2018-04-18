Как комментирует Глеб Задоя, руководитель департамента аналитики компании «Аналитика Онлайн», Минфин после недельного перерыва решил вернуться к аукционам ОФЗ. Предложенные выпуски могут привести к притоку иностранных инвесторов на российский валютный рынок. Кэрри-трейдеры поддержат курс отечественной валюты.

«Мы считаем, что на текущей неделе курс доллара будет держаться в диапазоне от 61 до 62 рублей за доллар, и вероятнее всего каких-то существенных колебаний мы не увидим», - прогнозирует эксперт.

«Доллар США завершит сегодняшнюю сессию в пределах отметок 61,40-62,55 руб., евро закроет торги в границах 76-77 руб. Похоже, что внутридневные диапазоны сжимаются до более-менее нормальных значений», - прогнозирует Анна Бодрова, старший аналитик Альпари.

Официальные курсы ЦБ РФ на завтра, 19 апреля, составляют 61,55 рубля за американскую валюту и 76,08 рубля за евро. Обе оценки пересмотрены на повышение, на 41 и 24 копейки соответственно.