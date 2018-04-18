Amazon Technologies, подразделение ведущей компании в области электронной коммерции о облачных решений Amazon, получило патент на решение для рынка потоковых данных. Патент описывает систему, которая позволяет частным лицам и организациям выставлять потоки данных на продажу на условиях подписки.

Потенциальные кейсы для такого рынка включают анализ посещаемости сайтов, маркетинговую и финансовую информацию, данные о соцсетях, учет данных и другие сценарии применения, сообщает ForkLog .

Как говорится в описании патента, индивидуальные потоки данных, например, трансакционные данные биткоина и других криптовалют, сами по себе могут не представлять ценности. Однако комбинация таких данных с дополнительными источниками может сделать их более ценными.

Также Amazon отмечает потенциальную заинтересованность в таком рынке со стороны правоохранительных органов, которые могут быть его клиентами и получать данные о глобальных биткоин-трансакциях по странам и с данными ISP, что позволит им определять исходные IP-адреса и адреса доставки, которые коррелируют с адресами биткоин-кошельков.