Футболист, нападающий клуба MLS «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович станет лицом Visa в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA-2018 в России, сообщили в пресс-службе Visa.

«Сегодня Visa объявила о том, что всемирно известный футболист Златан Ибрагимович станет новым лицом ее глобальной маркетинговой кампании, приуроченной Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России. Как официальный партнер FIFA в категории «платежные услуги», Visa в сотрудничестве со Златаном поможет поклонникам футбола не пропустить ни одного момента игры этим летом», — говорится в релизе.



Златан Ибрагимович — один из самых именитых мировых спортсменов, игравший в составе команд Англии, Франции, Италии, Нидерландов, Испании, Швеции и США. За свою футбольную карьеру он завоевал 33 футбольных трофея.

