Средняя заработная плата, которую работодатели заявляют в биржи труда, составляет всего 54% от среднего заработка по стране. При этом почти 10% от всех предложений не дотягивают до прожиточного минимума, пишут «Известия» .



Если в 2017 году среднестатистический житель страны получал 39 тыс. рублей в месяц, то на биржах труда безработным предлагали вакансии со средней оплатой в 21 тыс. рублей. Об этом говорится в мониторинге итогов деятельности органов службы занятости, проведенном Минтрудом.

Только в Белгородской области и в Ставропольском крае предложения служб занятости соответствовали средней зарплате, сложившейся в регионах (104% и 100,4% соответственно). Самый плохой показатель — в Ингушетии (соотношение — 28,3%).

При этом 9,5% от всех вакансий, заявленных в службы занятости, предполагали оплату труда ниже прожиточного минимума (в середине 2017 года ПМ на душу населения составлял 10 329 рублей).

В пресс-службе Минтруда газете пояснили, что органы службы занятости не вправе принимать вакансии с оплатой труда ниже минимального размера оплаты труда (величина МРОТ в 2017 году по регионам была на уровне 7,8 тыс. рублей, что составляло около 70% от ПМ).

В целом, по данным ведомства, количество вакансий, заявленных в службы занятости с зарплатой ниже ПМ, год от года уменьшается. В 2016-м их доля составляла 11,3%, а еще годом ранее — 16,5%. Эта динамика объясняется постепенным ростом реальной заработной платы.

Расхождение же среднемесячной зарплаты по вакансиям, заявленным работодателями в органы службы занятости, и средней зарплаты по региону в ведомстве объясняют потребностями работодателей. «Оборот кадров и, соответственно, потребность в них чаще всего бывают у работодателей именно по вакансиям с относительно невысоким уровнем оплаты труда», — сказали в ведомстве.

Но эксперты считают, что служба занятости выполняет свою функцию по трудоустройству формально. Ни компании, ни сами соискатели не воспринимают эту структуру как реальный источник получения хорошего сотрудника или приличного места работы. Для изменения ситуации службам занятости надо начать работать так же эффективно, как частным кадровым агентствам, полагают эксперты.

