Компания BSS объявляет о выпуске новой версии системы «BSS e-Government Gate» v. 6.9, предназначенной для организации удобного взаимодействия систем банка (ДБО, АБС) с сервисами различных ГИС через СМЭВ.

В новой версии 6.9 добавлен сервис ФНС предоставления банкам сведений о наличии действующих решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщика. Этот сервис доступен через СМЭВ 3 (вид сведений VS00626v002-FNS001).

«Новый сервис дает возможность в автоматическом режиме проверить заблокирован ли счет клиента налоговым органом. Ранее такую проверку можно было сделать только вручную через интернет-сервис на сайте ФНС», - комментирует плановое обновление, заместитель директора департамента розничных продуктов Компании BSS Дмитрий Князев.

Переход на версию системы «BSS e-Government Gate» v. 6.9 осуществляется с предыдущей версии в рамках договора сопровождения.

Для получения подробной информации о системе «BSS e-Government Gate» и условиях ее приобретения обращайтесь в Управление продаж Компании BSS по тел.: +7 (495) 785-04-94, 785-04-99 или по e-mail: sale@bssys.com.

О Компании BSS

Компания BSS ─ лидер рынка разработки и внедрения систем дистанционного банковского обслуживания (ДБО) и управления финансами.

В портфеле BSS предусмотрено всё, что необходимо банкам для организации ДБО юридических и физических лиц: CORREQTS Corporate , CORREQTS Retail , «Расчетный Центр Корпорации (РЦК)» , «FRAUD-Анализ» , «Сервер Нотификации» , чат-бот , автосекретарь , интеллектуальный коллектор и др.

Достижения BSS признаны профессиональным сообществом:

Среди клиентов Компании BSS крупнейшие банки: ПАО «Сбербанк России», Банк ВТБ (ПАО), Банк ГПБ (АО), ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк», АО ЮниКредит Банк, ПАО «АК БАРС» БАНК, ПАО АКБ «Связь-Банк», ПАО «УРАЛСИБ», Банк «Возрождение» (ПАО) и др.

Источник: Компания BSS