Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что возможный эффект от введения контрсанкций РФ в отношении США «будет чувствительным» для всех сторон, но оправданным для дальнейшего развития экономики России, сообщает ТАСС.

«Это будет чувствительно. И мы этот эффект проанализировали», — заявил он во вторник в эфире телеканала «Россия 24». Вместе с тем, Володин подчеркнул, что «эти нормы оправданы» и «для России они свой положительный эффект обязательно принесут».

Ко второму чтению законопроекта о контрсанкциях РФ, по его словам, предстоит его детальное обсуждение с представителями экспертного сообщества, с деловыми кругами и «всеми кого затронет этот закон». «Мы еще раз хотим получить поддержку со стороны нашего российского бизнеса, уточнить нормы с экспертами. Конечно, мы в этом направлении работаем с правительством РФ», — добавил Володин.

В качестве примера он напомнил о принятых в России шагах по созданию национальной платежной системы. «Раньше все говорили, что не нужно создавать свою национальную платежную систему, и этот разговор шел очень длительный период времени. Но она создана сейчас, мы можем быть спокойными, потому что средства граждан на карточках сейчас защищены», — добавил спикер.