Внешэкономбанк предлагает создать целевой фонд для приватизации государственных активов, сообщил на итоговой коллегии Росимущества председатель правления ВЭБа Сергей Горьков.



«Чтобы что-то продать, нужно это сначала хорошо упаковать. Не с молотка продать, а создать конфигурацию совершенно нового актива. Для этого пригодится целевой фонд приватизации», — передает RNS слова Горькова.

По его мнению, роль ВЭБа будет заключаться в том, чтобы искать партнеров, возможности, которые позволят повысить ценность имеющихся активов.

