Внешэкономбанк не планирует продавать свой пакет «Русала» в текущих условиях, оценивает ситуацию на рынке. Об этом сообщил журналистам глава ВЭБа Сергей Горьков.



«Сейчас разная динамика каждый день. У нас пакет точно есть. Мы внимательно смотрим за тем, как меняется его стоимость. Наверное, надо сначала понять, что с ним будет дальше, он не может быть продан сейчас», — сказал Горьков, передает ТАСС.

Он также сообщил, что ВЭБ не участвует в мерах поддержки «Русала», попавшего под американские санкции.

«Мы не государство, мы не поддерживаем компанию. Мы банк, у нас существенный портфель «Русала». Проблемы «Русала» для нас — тоже проблемы. Для нас это всегда была «зеленая зона», сейчас все зависит от того, каким образом «Русал» будет справляться со своими проблемами», — добавил Горьков.