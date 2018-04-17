В Южной Корее разработан новый свод правил, которые будут контролировать работу крупных бирж. Правила предложила разработать Корейская ассоциация блокчейна (KBA), организованная местными компаниями из блокчейн-индустрии.

Специалисты предложили ограничить уставной капитал бирж в 2 млрд южнокорейских вон (приблизительно 1,8 млн долларов по курсу на 17 апреля). Также участники ассоциации должны будут предоставлять финансовые и аудиторские отчеты, сообщает РБК . У каждой биржи появится собственный комитет по отбору монет, вышедших в результате ICO для листинга.

Торговые площадки должны будут хранить данные о транзакциях пользователей в течение пяти лет. Кроме того будут установлены специальные системы, отслеживающие подозрительные операции пользователей.

По словам председателя ассоциации Джеона Джаеджина, при помощи саморегулирования уставновится порядок на рынке местных криптобирж.

Эти меры — часть инициативы финансового регулятора, Комиссии по финансовым услугам Южной Кореи, который ведет борьбу с отмыванием денег. Многие местные торговые площадки стали более осторожно относится к добавлению новых криптовалют на платформу и к проектам по первичному размещению токенов.

Новые правила будут окончательно доработаны к концу мая. Каждый участник ассоциации должен будет предоставить все необходимые документы до 8 июня. Требования относятся к 14 крупнейшим торговым площадкам в стране, в том числе к Bithumb, Coinone, Gopax, OKCoin Korea и Huobi Korea.