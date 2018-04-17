Управление промышленности и торговли Ханоя запретило юридическим и частным лицам, которые занимаются электронной коммерцией, проводить операции с криптовалютой.

Таким образом, продолжается выполнение дерективы премьер-министра Вьетнама, призванной усилить регуляторный контроль над криптовалютным рынком в стране, сообщает Anycoin .

Биткоин и другие криптовалюты во Вьетнаме не считаются законными платежными средствами, их выпуск и использование были запрещены на уровне правительственного декрета, а с января этого года уголовно наказуемы.