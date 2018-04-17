Пользователи сообщают о проблемах с доступом к веб-версии и мобильному приложению Twitter.

При попытке зайти на сайт Twitter появляется сообщение: «Техническая ошибка. Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние».

Также пользователи сообщают о невозможности загрузить твиты в мобильном приложении.

Как свидетельствуют данные Downdetector.com, о сбоях в работе Twitter сообщают пользователи из стран Европы, Японии и США. Чаще всего они жалуются на проблемы в работе сайта (54%), а также приложений.