Пользователи по всему миру сообщают о проблемах с доступом к Twitter,
Пользователи сообщают о проблемах с доступом к веб-версии и мобильному приложению Twitter.
При попытке зайти на сайт Twitter появляется сообщение: «Техническая ошибка. Спасибо за сообщение о неисправности! В ближайшее время мы устраним проблему и приведем систему в рабочее состояние».
Также пользователи сообщают о невозможности загрузить твиты в мобильном приложении.
Как свидетельствуют данные Downdetector.com, о сбоях в работе Twitter сообщают пользователи из стран Европы, Японии и США. Чаще всего они жалуются на проблемы в работе сайта (54%), а также приложений.
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