Viber предупредил пользователей на территории России о сбое в работе мессенджера. Инженеры компании работают над решением вопроса, говорится в сообщении сервиса, опубликованном в Twitter .

«Некоторые пользователи из России могли испытывать трудности со звонками в Viber. Данная ситуация могла возникнуть из-за проблем связи на серверах Amazon. Наши инженеры работают над решением вопроса, чтобы максимально оперативно предоставить доступ к сервису», — говорится в сообщении мессенджера.



Проблемы в работе сервиса наблюдается в нескольких городах России, сообщает Downdetector (отслеживает работу популярных интернет-ресурсов).



По данным сервиса, сбой произошел около 20:00 мск. Около 77% пользователей жалуются на отсутствие соединения, 22% — не могут отправлять сообщение, еще 4% пользователей указывают на то, что в мессенджере «не отображается статус».

Наибольшее число жалоб, по данным сервиса, поступает из Москвы, Кемерова, Санкт-Петербурга, Калининграда и других городов. За рубежом с проблемами сталкиваются пользователи из Белоруссии, Украины и Польши.

Роскомнадзор 16 апреля внес в реестр запрещенных сайтов порядка 1,8 млн IP адресов, принадлежащих хостинговому провайдеру Amazon Web Services (AWS). В российском надзорном ведомстве ранее пояснили, что массовая блокировка адресов AWS связана с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России. Среди заблокированных — более 650 тыс. адресов.

Роскомнадзор 13 апреля внес мессенджер в список запрещенных сайтов по решению суда, а в понедельник, 16 апреля, приступил к блокировке Telegram. После этого пользователи стали жаловаться на многочисленные сбои в работе мессенджера.