Оператор Wi-Fi в Московском метрополитене «МаксимаТелеком» заблокировал доступ к мессенджеру Telegram в связи с требованиями Роскомнадзора.

В пресс-службе компании отметили, что «МаксимаТелеком» является оператором связи и будет действовать в соответствии с действующим законодательством.

«Блокировка ресурсов, внесенных в «черный список» Роскомнадзора, осуществляется в автоматическом режиме»», - цитирует ответ компании агентство городских новостей «Москва» .