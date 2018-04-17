Антироссийские санкции США создают трудности для банков РФ, но прямые риски для них ограничены: финучреждения в состоянии справиться с потенциальнымипотерями, говорится в обзоре Fitch Ratings.



«Российские банки, рейтингуемые Fitch, способны абсорбировать потенциальные убытки, связанные с кредитами и облигациями лиц и компаний, в отношении которых 6 апреля были введены американские санкции. Большинство рейтингуемых банков не имеют существенных рисков по этим контрагентам, а банки с существенным объемом таких рисков, имеют хорошее залоговое обеспечение или достаточную прибыльность до отчислений в резервы под обесценение, чтобы покрыть потенциальные убытки. Как следствие, мы не ожидаем какого-либо непосредственного влияния на рейтинги. Однако если банки продолжат проводить операции с указанными в списке физическими лицами или компаниями, они сами могут попасть под санкции», — отмечается в обзоре.

Банки предоставляли кредиты и приобретали облигации компаний из санкционного списка, говорят эксперты. Продать эти активы или иным образом выйти из них довольно сложно без существенных потерь или вовсе невозможно. По мнению Fitch, если данные активы останутся на балансах банков, то им может потребоваться их реструктуризация и досоздание резервов.

«Когда ряд компаний оборонной отрасли были добавлены в список SDN в прошлом году, российские власти рекомендовали банкам перевести кредиты таким компаниям в недавно санированный Промсвязьбанк, чтобы ограничить вероятность распространения санкций. По сообщениям в прессе, такая передача сейчас обсуждается Сбербанком, ВТБ и Альфа-Банком. Мы полагаем, что аналогичный подход может быть применен властями и в отношении кредитов и облигаций компаний, добавленных в список 6 апреля. Передача этих активов по балансовой стоимости сократила бы кредитный риск у банков, хотя пока на этот счет не было каких-либо заявлений. В отсутствие государственной поддержки, по мнению Fitch, банкам может быть сложно продать эти активы или выйти из них ввиду отсутствия какого-либо активного рынка по ним», — отмечают аналитики.

По предварительному анализу Fitch, лишь при курсе доллара выше 70 рублей у некоторых более крупных банков могут возникнуть сложности. В то же время эксперты полагают, что при таком сценарии ЦБ может предоставить послабления по расчету нормативов по капиталу, как это было в 2014 году.