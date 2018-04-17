Криптоблогер Ян Балина вел обзор очередного продукта на своем канале, когда один из зрителей написал ему, что кто-то «изъял» все токены из кошелька Балины.

Блогер не обратил внимание на комментарий и продолжил свой обзор, который завершил только через 15 минут. Он заметил, что его разлогинили из аккаунта в «Google Таблицах» и окончательно прекратил вещание когда понял, что его взломали.

Среди пропавших токенов — более 20 млн Nucleus Vision, 2 млн Pareto Network и 1 млн Loom. Блогер предполагает, что нападавшие смогли получить доступ к его аккаунту через его электронную почту времен колледжа, после чего получили доступ к Evernote, где он хранил ключи, сообщает Hi-Tech Mail.Ru .

«Я не беспокоюсь о деньгах. Я только хочу поймать хакера. Пожалуйста, присылайте любую информацию на адрес ibalina88@gmail.com. Спасибо вам всем», — написал он в «Твиттере».

Ян Балина — известный эксперт в области ICO. Его канал на YouTube насчитывает более 116 000 подписчиков, а в Telegram — более 26 000.