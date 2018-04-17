Twitter восстановил работу после сбоя, сообщается в микроблоге техподдержки сервиса.

«Некоторые пользователи сегодня могли столкнуться с проблемами при отправке и просмотре твитов . Теперь этот вопрос решен», — говорится в сообщении.

Ранее о проблемах в работе Twitter сообщали пользователи по всеми миру, в том числе из России, США, Японии.