Twitter восстановил работу после сбоя, сообщается в микроблоге техподдержки сервиса.

«Некоторые пользователи сегодня могли столкнуться с проблемами при отправке и просмотре твитов . Теперь этот вопрос решен», — говорится в сообщении.

Some users may have experienced problems sending and viewing Tweets earlier today. This issue is now resolved.

— Twitter Support (@TwitterSupport) 17 апреля 2018 г.

Ранее о проблемах в работе Twitter сообщали пользователи по всеми миру, в том числе из России, США, Японии.