Центробанк Японии не намерен в ближайшее время выпускать собственную цифровую валюту из-за нестабильности, присущей криптовалютам.

По словам заместителя главы банка Масайоши Амамия на конференции с участием МВФ и Агентства по финансовым услугам Японии (FSA), запуск цифровой валюты, с использованием технологии блокчейн или без нее, может негативно сказаться на существующей двухровневой системе, подразумевающей ответственность ЦБ за выпуск банкнот и надежность платежных инструментов, а также оперативную деятельность приватных банков по предоставлению услуг населению под надзором регулятора, сообщает Anycoin .

«Выпуск Центробанком цифровых валют для общего использования можно сравнить с идеей об открытии населением и компаниями счетов напрямую в ЦБ, что окажет значительное влияние на упомянутую двухуровневую систему и финансовое посредничество приватных банков», - пояснил Масайоши Амамия.