Обновленный прогноз МЭР говорит о стагнации в российской промышленности, а также продолжающейся зависимости российской экономики от цен на нефть, заявил бизнес-омбудсмен РФ Борис Титов.

«Минэкономразвития на днях все же обновило макропрогноз на 2018 год. Рост ВВП ожидается по-прежнему чуть-чуть выше 2%. Но поскольку на промышленное производство надежды не возлагаются (прогноз роста понижен с 2,5% до 1,7%), то на помощь, как всегда, приходит нефть. В новый прогноз заложена среднегодовая цена в 61,4 доллара за баррель (в предыдущем было 43,8 доллара). А если бы не это, то здравствуй, полноценная стагнация. Нет сейчас в России источников роста, кроме нефти. До сих пор не создали. Производить по-прежнему и опасно, а главное, невыгодно из-за возрастающих издержек и низкого спроса. По-прежнему мы плетемся в хвосте, и по-прежнему зависим от других», — отметил он.