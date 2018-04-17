Адвокаты Telegram подали жалобу в Мосгорсуд на решение Таганского райсуда о немедленной блокировке сервиса. Об этом сообщил руководитель правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера, Павел Копчиков.

«Обжаловали немедленное исполнение решения о блокировке Telegram в Мосгорсуд», — написал Чиков в своем Telegram-канале. Он также опубликовал скан документа.

Таганский суд Москвы 13 апреля удовлетворил требование Роскомнадзора о блокировке доступа к Telegram в России за непредоставление ФСБ ключей для дешифровки сообщений пользователей. Telegram заявлял, что выполнить это требование технически невозможно. 16 апреля операторы связи начали блокировать Telegram.