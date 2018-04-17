«Тинькофф Мобайл» и «Связной» договорились о сотрудничестве по продаже SIM-карт мобильного оператора. Теперь абоненты могут приобрести SIM-карты не только на сайте Tinkoff.ru и в собственных точках продаж мобильного оператора, но и в магазинах «Связной».

Пилотный проект запущен на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербургаи Ленинградской области. В будущем география присутствия будет расширяться и затронет другие крупные регионы, говорится в сообщении кредитной организации .

По словам Георгий Чесаков, CEO «Тинькофф Мобайл», «Связной» — надежный партнер Тинькофф Банка с 2013 года. Успешно проведено тестирование по подключению абонентов к сети в магазинах «Связной» и планируется значительно увеличить абонентскую базу «Тинькофф Мобайл» по всей стране.

«Теперь любой клиент наших магазинов может воспользоваться и услугами нового оператора. Мы ожидаем, что SIM-карты «Тинькофф Мобайл» будут востребованы среди посетителей наших магазинов», — прокомментировал директор по финансовым продуктам в «Связном» Антон Павлов.