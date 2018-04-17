Арбитражный суд Москвы на заседании 17 апреля объявил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации Расчетно-Кредитного Банка. Сообщение об этом опубликовало Агентство по страхованию вкладов, которое суд назначил ликвидатором.

Лицензия у столичного банка была отозвана 2 февраля текущего года. «Вследствие неэффективности функционировавшей в ООО «РКБ» системы внутреннего контроля банком допускались многочисленные нарушения законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, связанные в том числе с неисполнением обязанности по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю, а также представлению в уполномоченный орган достоверной информации. Деятельность ООО «РКБ» на протяжении 2016—2017 годов была в значительной степени ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций, что свидетельствовало о наличии реальной угрозы интересам кредиторов и вкладчиков», — поясняли в Банке России. Регулятор также указал, что неоднократно применял в отношении Расчетно-Кредитного Банка меры надзорного реагирования.



Объем страховых выплат вкладчикам РКБ был оценен в 352 млн рублей. Расчеты осуществляются через Россельхозбанк.