Спрос на состоявшемся во вторник, 17 апреля, аукционе по размещению восьмого выпуска купонных облигаций Банка России составил менее 115,1 млрд рублей по номиналу. Объем размещения соответствовал объему спроса, свидетельствуют данные ЦБ.

Общий объем восьмого выпуска КОБР — 700 млрд рублей. Таким образом, спрос на первом аукционе оказался в шесть раза меньше предложения. Дата погашения бумаг выпуска — 18 июля 2018 года.

Облигации Банка России размещаются и обращаются среди российских кредитных организаций. Этот инструмент был запущен регулятором для абсорбирования избытка банковской ликвидности в условиях ее структурного профицита. Номинал облигаций составляет 1 тыс. рублей за бумагу. Облигации размещаются на три месяца с купонным периодом аналогичной продолжительности. Ставка купона равна ключевой ставке Банка России на каждый день купонного периода.

Начиная с августа 2017 года размещались семь выпусков КОБР, первые четыре на сегодняшний день погашены. Первый выпуск КОБР был сразу размещен в полном объеме — 150 млрд рублей при спросе порядка 173,5 млрд по номиналу. Спрос на облигации второго и третьего выпусков номинальной стоимостью по 500 млрд рублей (и, соответственно, объем размещения) оказался более чем вдвое меньше предложения: 226,1 млрд и 247,4 млрд соответственно. Четвертый, пятый, шестой и седьмой выпуски, хоть и не с первого раза, размещены в полном объеме: 200 млрд, 300 млрд, 400 млрд и 500 млрд рублей соответственно.



На начало дня 17 апреля в банковском секторе был отмечен структурный профицит ликвидности в размере 3 трлн 691,9 млрд рублей.