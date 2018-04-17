Власти США рассматривают вопрос о введении дополнительных санкций в отношении России, но окончательное решение не принято. Об этом во вторник журналистам на брифинге сообщил глава Национального экономического совета при президенте Дональде Трампе Лоуренс Кадлоу, передает ТАСС .

Общение с прессой проходило в поместье Трампа в Палм-Бич (штат Флорида), где вскоре начнется двусторонняя встреча президента США с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Советнику Трампа был задан вопрос о том, нет ли в администрации США какого-либо замешательства в связи с расширением санкционных списков.

«Нет, дело заключается в том, что есть перечень (введенных) санкций, дополнительный набор рассматривается, но решение еще не принято», — сказал Кадлоу.