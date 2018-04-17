Ведущая криптовалютная компания Coinbase официально сообщила о приобретении биткоин-стартапа Earn.com, в прошлом известного под названием 21 Inc, позволяющего пользователям зарабатывать криптовалюту за выполнение разных задач. Сумма сделки не разглашается, однако близкие к ней источники называют сумму более 100 млн долларов.

Основателя и глава этого стартапа Баладжи Сринивасан согласился занять должность технического директора Coinbase. Ожидается, что на новом месте он вместе с перешедшей из Earn командой будет продвигать как Coinbase, так и в целом использование криптовалют. В то же время в Coinbase не отказываются от наработок Earn, а намерены расширять возможности этого продукта.

При этом, как говорится в блоге Earn.com, для существующих пользователей в краткосрочной перспективе все остается как и прежде, за исключением новых функций.

«Мы откладываем планировавшийся ранее токенсейл и будем фокусироваться на интеграции с инфраструктурой Coinbase и масштабировании нашего сервиса. Новые функции появятся в ближайшие несколько недель», — поясняют разработчики компании.

Напомним, как сообщал Банкир.Ру, на прошлой неделе Coinbase приобрела конкурента одного их своих продуктов — мобильный браузер и еthereum-кошелек Cipher Browser.