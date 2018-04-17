ЦБ исключил из реестра операторов платежных систем запись о небанковской кредитной организации «Лидер» в качестве оператора платежной системы «Международные денежные переводы «Лидер». Соответствующее решение было принято регулятором 16 апреля, НКО «Лидер» исключена из реестра начиная с 13 апреля — дня отзыва ее лицензии.

Согласно закону «О национальной платежной системе», в России могут работать только те платежные системы, операторы которых включены в соответствующий реестр ЦБ.

Объясняя отзыв лицензии у НКО «Лидер», регулятор сообщил, что в деятельности организации были установлены «неоднократные нарушения требований законодательства и нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременности, полноты и корректности направлявшейся в уполномоченный орган информации по операциям, в том числе подлежащим обязательному контролю. Кроме того, на балансе кредитной организации образовался значительный объем непрофильных активов и невозвратной дебиторской задолженности ряда контрагентов. Надлежащая оценка кредитного риска по требованию Банка России выявила существенное снижение размера собственных средств (капитала) АО «НКО «Лидер» и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства), что создало реальную угрозу интересам кредиторов».

В Центробанке также подчеркнули, что к НКО «Лидер» неоднократно применялись меры надзорного реагирования, при этом руководство и собственники кредитной организации не приняли действенных мер по нормализации ее деятельности.

Система переводов функционировала с 2003 года, изначально носила название VIP Money Transfer, а в 2006 году, после смены акционеров, была переименована в систему международных денежных переводов «Лидер». В декабре 2012 года Банк России зарегистрировал НКО «Лидер» в качестве оператора платежной системы «Международные денежные переводы «Лидер».



Система «Лидер» в марте 2015 года была признана национально значимой. С июня 2014 года она также числилась в реестре платежных систем как социально значимая, однако в марте 2017-го утратила этот статус.

