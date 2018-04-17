Московский Кредитный Банк запустил сервис Apple Pay для держателей карт международных платежных систем.
Московский Кредитный Банк запустил сервис Apple Pay для держателей карт международных платежных систем.
Apple Pay позволяет совершать покупки в приложениях и на вебсайтах одним прикосновением пальца к Touch ID или двойным кликом боковой кнопки и взглядом на iPhone X для подтверждения операции через Face ID, отмечают в МКБ.
При оплате покупок в приложениях или в Safari сервис Apple Pay работает на iPhone 6 и более новых моделях, на iPad Pro, iPad Air 2, iPad mini 3 и более новых моделях. Также можно пользоваться Apple Pay в браузере Safari на любом Mac не старше 2012 года выпуска с установленной на компьютер системой macOS Sierra, подтверждая при этом платеж с iPhone 6 или более новой модели либо прямо с Apple Watch, а также прикосновением пальца к Touch ID на новых MacBook Pro.
В магазинах расплачиваться с помощью Apple Pay можно с iPhone SE, iPhone 6 и более поздних моделей, а также с Apple Watch.
Для настройки Apple Pay необходимо добавить кредитную или дебетовую карту через приложение Wallet. За подключение первой карты МКБ к сервису Apple Pay клиенту будут начислены 500 бонусных баллов в рамках программы «МКБ Бонус».
«Когда вы добавляете кредитную или дебетовую карту в Apple Pay, сам номер карты не хранится ни на устройстве, ни на серверах Apple. Вместо этого присваивается уникальный номер учетной записи устройства, который шифруется и безопасно хранится в чипе «Безопасный элемент» вашего устройства. Каждая трансакция авторизуется благодаря уникальному одноразовому секретному коду, который генерируется динамически», — подчеркивают в банке.
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